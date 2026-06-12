交通部斥資572億元擘劃未來5年商港發展 目標2031港群貨櫃量1550萬TEU

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-12 20:17

交通部航政司今 (12) 日下午宣布，已完成未來 5 年 (2027-2031)「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」規劃，將以四大核心投入 572 億元，打造智慧、安全、永續及韌性的國際與國內商港。計畫已於上 (5) 月底陳報行政院，待核定後全面推動，預估 2031 年底台灣港群整體貨櫃量將達 1,550 萬 TEU，國際航線客運量則達 140 萬人次。

交通部斥資572億擘劃未來5年商港發展，目標2031港群貨櫃量達1550萬TEU。(鉅亨網資料照)

航政司官員表示，面對國際情勢與全球海運市場快速變化、鄰近港口激烈競爭等挑戰，為提升我國商港競爭力，交通部長陳世凱也指示，未來 5 年商港發展計畫應具前瞻性與未來性發展藍圖，四大核心為「深化港埠基礎、健全服務機能、創造多元發展、打造永續韌性」。

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據交通部規劃，因應全球綠色航線與永續港埠發展趨勢，我國國際商港更應提前布局，建置及提供新興燃料 (如 LNG) 加注，爭取綠色航線靠泊，鞏固我國際商港於全球航運樞紐地位；另國內商港須依本島與離島間客貨運發展情形，清楚劃分各港口定位與發展策略，依實際營運需求投入各項建設，提供旅客更安全、便捷及舒適之海運服務，以實現區域均衡發展目標。

航政司強調，未來 5 年國際商港將以「永續、智慧升級，成為多元且具新價值之港口」為目標，布局三大發展重點，第 1 項「強化核心貨櫃樞紐」：持續擴增貨櫃樞紐處理能量，預計 2027 年年及 2029 年可分別提供 1.8 萬 TEU 及 2.4 萬 TEU 超大型貨櫃輪靠泊。

第 2 項「活絡港市水岸觀光」則配合基隆郵輪蓬勃發展，透過土地釋出辦理 BOT 招商，引進複合型商場，並串聯基隆港碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶；第 3 項「打造智慧永續綠港」以辦理台北、台中及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，導入 AI 及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。

國內商港則以「維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展」為目標，3 大發展重點如下：第 1 項為「打造國際水岸灣區」：配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、藝文及海上遊憩等營運。

第 2 項「優化離島客運服務」：推動馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動客運碼頭新建工程，提供旅客貼心及安全搭船環境；第 3 項「擴增貨運設施量能」，增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，滿足離島貨物運輸需求。