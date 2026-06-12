鉅亨網記者黃皓宸 台北
總統賴清德今 (12) 日前往屏東出席「屏東科學園區半導體供應鏈專區聯合動土典禮」時表示，該專區由中央、地方及產業攜手打造，象徵屏東迎接半導體產業及產業鏈進駐，屏科半導體專區誕生具三項重大意義，包括台積電 (2330-TW) 規劃設計及大力支持外，也號召產業鏈進駐，政府將全面滿足企業水、電與土地需求，串聯大南方科技 S 廊帶，助力台企立足本土、布局全球。
賴清德今日在國科會主委吳誠文、台積電董事長魏哲家及多位產官學研代表陪同下前往動土典禮，包括帆宣 (6196-TW)、華懋 (5292-TW)、捨得企業、安葆 (7792-TW)、兆聯 (6944-TW)、和淞 (6826-TW) 及矽科宏晟 (6725-TW) 等 7 家供應鏈廠也出席。
賴清德表示，屏科供應鏈園區誕生具有三項重大意義。首先，屏東迎接半導體產業及產業鏈進駐，未來進步、發展可期；第二，未來半導體產業鏈進駐園區，將讓產業鏈更完整，組成國家隊對台灣整體發展有莫大助力；第三，園區由台積電親自規劃並大力支持專屬園區，號召產業鏈進駐，也展現深耕台灣的決心，證明台積電「心和根都在台灣」，公司在全球拓展的同時，台灣也能得到最大的利益。
賴清德也笑稱，今年台積電股東會上，有股東提及去 (2025) 年「相信魏哲家，今年住新家」，現在屏東不僅只是擁有台積電股票，還是擁有台積產業鏈，相信屏東未來進步可期，
賴清德也感謝魏哲家，雖有赴美公務，但卻能選擇出席屏東典禮，過去他曾擔任台南市長，他希望在嘉義、台南、高雄、屏東能夠有一個半導體產業鏈的 S 廊帶，台灣才有可能均衡發展。至於產業界所需要的水、電、土地、人力、人才等方面，他會率領行政院團隊，往這個方向滿足大家的需求。
水資源方面，賴清德提到，正在打造的珍珠串計畫已幾近完成，逐步將台灣的水庫、水壩通通串聯起來，例如板新地區原是由石門水庫供水，現已改由翡翠水庫供應，石門水庫則可支援新竹；高屏聯通計畫也正在進行，屏東本就有非常豐富的地下水與伏流水，水是不會有問題，問題是在於如何有效率地使用水資源。
在電力供應上，賴清德也說，未來雖然資料、算力中心將帶來新的用電需求，但不會在短時間內大幅增加，而且政府也持續推動各項電力建設，另在台積電創辦人張忠謀、魏哲家及產業界的努力下，無論是矽光子或液冷系統，都有助於降低能耗、提升能源效率。
在土地方面，賴清德指出，從蔡前總統至今 10 年，光開闢的科學園區共達 1,305 公頃，並專案協助解決大企業立足台灣的各種土地需求；人力部分，勞動部也持續鬆綁相關規定，從製造業、服務業擴及農業及家庭領域，以符合台灣社會需求。
賴清德也表示，希望藉此機會就水、電資源等面向，說明政府推動的各項政策，希望台積電及產業界夥伴了解，也歡迎相關產業來台投資，政府持續推動均衡台灣，不僅照顧大企業，也照顧中小微型企業，並提出 1,000 億元的「中小微傳統產業加速振興計畫」，期盼未來由高科技產業帶動傳統產業一起進步發展。
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