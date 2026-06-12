鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-12 17:00

中國半導體特氣龍頭中船特氣 (688146-CN) 近期成為 A 股焦點，股價在短短兩個月從 40 餘元狂飆至 265 元 (人民幣，下同)，漲幅逼近 500%，市值由 227 億元膨脹至 1327 億元，動態本益比一度衝上 368 倍，遠超行業平均的 62 倍，市場也懷疑這家「國家隊」企業究竟是半導體自主可控的真龍頭，還是資金抱團炒作的泡沫。

數據顯示，中船特氣是全球第九、全中國第一的電子特氣供應商，核心產品六氟化鎢年產能達 2000 噸，客戶囊括台積電、美光、SK 海力士及中芯國際等國際大廠。

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去年，中船特氣營收 22.6 億元、淨利 3.46 億元，今年首季淨利更年增 16.86%，基本面穩固。

股價異動的催化劑，可歸結為「斷、漲、缺」三字。今年 1 月，中國對日本加強鎢相關物項出口管制，導致日本關東電化、中央硝子等巨頭原料短缺，4 月初向三星發出斷供預警。

日本原佔全球六氟化鎢產能近 30%，供給驟減引爆價格：6N 級產品漲幅超 190%，高端 7N 級更飆至每噸 330 萬至 360 萬元，且有價無市。

與此同時，全球 AI 算力爆發推升高端晶片需求，六氟化鎢作為蝕刻關鍵材料用量倍增。

供需失衡下，身為全球主要供應商的中船特氣成最大受惠者。

然而，339 倍的本益比已預支過度樂觀預期。即便未來七年淨利年年翻倍，才勉強匹配當前估值。