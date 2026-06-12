〈焦點股〉寶雅全年有望賺逾3個股本 股價衝上664元寫新猷
鉅亨網記者王莞甯 台北
美妝生雜零售業者寶雅 (5904-TW) 第一季稅後純益 9.9 億元，年增 26.2%，每股純益 (EPS) 高達 9.3 元，甫公布 5 月合併營收又刷新單月新高紀錄，市場樂觀看待其今年獲利動能，法人估今年每股有望賺超過 30 元，激勵今 (12) 日早盤股價衝出史上新高價位達 664 元。
寶雅近年推動店型優化，依不同消費需求與生活情境，打造多元店型，包括有一站式購物為核心的一般店、聚焦美妝體驗的 POYA Beauty 美妝店，以及強化生活選品的家居店，強調提供全客群的生活購物空間。
其中，POYA Beauty 美妝店聚焦美妝和生活風格體驗升級，強化彩妝、保養與話題新品，並導入沉浸式試妝空間。
而家居店型聚焦家居裝飾、廚房用品、收納整理等，加強提供精選家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。
同時，寶雅自有品牌持續深化商品力和生活提案，橫跨美妝保養、穿搭配件、居家生活、機能織品與健康飲食等多元品類，逐步建立完整的自有品牌版圖，包括有主打保健與美麗補給的 POYA PURE+、POYA Chic 髮飾、POYA COZY 生活織品、POYA WAY 毛巾系列、POYA SHINE2U 配件、POYA CHILL 食尚美味、 POYA HOMEY 居家選物等 7 大品牌。
寶雅去年營收 253 億元，年增 7.2%，稅後純益 31.43 億元，年增 12.1%，EPS 29.54 元，全台達 470 家門市，而今年第一季營收 70.95 億元，年增 12.7%，稅後純益 9.90 億元，年增 26.2%，EPS 9.3 元；累計前 5 月合併營收 117.81 億元，年增 14.74%。
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