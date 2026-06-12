鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-12 08:30

Infleqtion 技術長兼三位共同創辦人之一的 Pranav Gokhale，於 6 月 4 日出售了 12 萬股公司股票，平均售價為每股 17.73 美元，總價值約 200 萬美元。不過，Gokhale 目前仍持有 2,218,980 股公司股票。以周三收盤價 13.58 美元計算，這些持股價值約 3,000 萬美元。

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D-Wave 財務長 John Markovich 在兩天前也進行了一筆規模較小的賣股交易。監管文件顯示，他以每股 31 美元出售了 2,908 股股票，套現略高於 9 萬美元。這筆交易發生前不久，他才在 5 月 22 日出售了 328,752 股股票，總價值約 910 萬美元。同一天，Markovich 也透過限制股票單位 (RSU) 轉換，取得了 536,678 股普通股。

目前這位 CFO 仍直接持有 1,439,912 股股票，其中包括 447,770 股尚未歸屬的 RSU。若這些 RSU 今日全部歸屬，以周三收盤價 23.25 美元計算，他的全部持股價值約為 3,350 萬美元。

不過，這些賣股其實只是九牛一毛。D-Wave 目前流通在外股數超過 3.6 億股，而 Infleqtion 則約有 2.18 億股。

這波內部人士賣股之際，量子運算產業正迎來市場關注熱潮。5 月 21 日，美國政府宣布推出 20 億美元聯邦資金補助計畫，帶動量子概念股全面上漲。Gokhale 的賣股時間也恰好與 Quantinuum(QNT-US) 於 6 月 4 日掛牌交易的首日重疊。