鉅亨網編譯許家華 2026-06-12 05:00

Alphabet(GOOGL-US)旗下自駕計程車公司 Waymo 周四 (11 日) 宣布推出首個付費會員方案「Waymo Premier」，月費 29.99 美元，初期採邀請制，率先向舊金山、洛杉磯及鳳凰城部分高頻使用者開放。隨著 Waymo 加速全球擴張並準備進軍倫敦市場，公司正試圖透過訂閱制建立更穩定的營收來源，進一步拉開與競爭對手之間的差距。

Waymo 周四在官方部落格表示，Waymo Premier 月費為 29.99 美元，會員可享有優先配對車輛服務、每月最多 5 次免費取消叫車，以及每趟行程回饋 10% 的 Waymo Cash 積分，可用於未來搭車折抵費用。

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Waymo 表示，推出新方案是為了回應重度用戶需求，希望為最忠誠乘客提供更流暢、更具獎勵性的搭乘體驗。

目前該方案僅限受邀用戶參加，服務範圍涵蓋 Waymo 最成熟且需求最旺盛的三大市場，包括舊金山、洛杉磯與鳳凰城。

市場分析指出，Waymo 推出會員制度顯示其商業模式正從單純擴大營運規模，逐步轉向提升每位用戶終身價值 (LTV) 與營收效率。類似航空公司、共享交通及串流平台的會員制度，也有助於提高客戶黏著度並降低競爭對手搶客風險。

近年來，Waymo 持續擴張營運版圖。除目前已在舊金山、洛杉磯、鳳凰城及奧斯汀等城市提供 Robotaxi 服務外，公司先前已宣布將於今年稍晚進軍英國倫敦，成為其首個美國以外的重要市場。

Waymo 目前被視為全球自駕計程車產業領導者。根據公司先前公布數據，其每周自動駕駛付費行程已突破數十萬趟，遠高於大部分競爭對手。

此次推出會員方案，也被視為 Waymo 強化獲利能力的重要一步。

Alphabet(GOOGL-US) 今年第一季財報顯示，包含 Waymo 在內的 Other Bets 部門仍持續虧損。

該部門第一季營收由去年同期 4.5 億美元降至 4.11 億美元，年減約 8.7%；營業虧損則由 12.2 億美元擴大至 21 億美元，增幅超過 72%。

分析人士指出，儘管 Waymo 技術領先優勢明顯，但自駕車業務仍需要大量資本投入，包括車隊採購、感測器、運算設備、地圖建置及營運基礎設施，因此建立穩定現金流來源已成為公司重要目標。

今年 2 月，Waymo 宣布完成 160 億美元新一輪融資，公司估值達 1,260 億美元，較 2024 年 10 月的估值翻倍成長。

該輪融資除 Alphabet 持續參與外，投資人還包括知名創投 Andreessen Horowitz、富達投資 (Fidelity Investments) 及普信集團 (T. Rowe Price) 等大型機構。

若以 1,260 億美元估值計算，Waymo 目前已成為全球最具價值的未上市科技公司之一，估值甚至超越許多傳統汽車製造商。

市場競爭方面，Waymo 也正面臨愈來愈多挑戰。

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 旗下自駕車公司 Zoox 近期持續擴大測試規模，並加速推進商業化部署。另一方面，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長馬斯克則持續推動 Robotaxi 計畫，並預計於未來數月逐步擴大無人駕駛叫車服務範圍。

不過，目前 Waymo 仍是少數已在多個美國城市實現大規模商業營運的 Robotaxi 業者，在安全紀錄、營運經驗及監管許可方面均保持領先地位。

業界人士認為，會員制度推出不僅可增加營收來源，也有助於辨識高價值客戶行為模式，未來不排除進一步推出企業方案、家庭方案或更高階 VIP 會員服務。