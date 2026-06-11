鉅亨網編譯許家華 2026-06-12 04:30

全球最大資產管理公司貝萊德 (BlackRock)(BLK-US) 傳出有意大舉參與太空探索技術公司 SpaceX 即將登場的首次公開發行股票 (IPO)。根據《華爾街日報》報導，貝萊德已提交至少 50 億美元認購需求，成為本次 IPO 最受矚目的機構投資人之一。若相關消息屬實，將進一步凸顯市場對 SpaceX 上市案的高度熱情。

報導引述知情人士指出，SpaceX 預計透過此次 IPO 募資約 750 億美元，公司估值上看 1.8 兆美元，有望創下全球史上最大 IPO 紀錄。

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若以 750 億美元募資規模計算，將遠超過沙烏地阿拉伯國家石油公司 Saudi Aramco 於 2019 年創下的 294 億美元 IPO 紀錄，也將超越阿里巴巴於 2014 年締造的 250 億美元美股 IPO 紀錄。

消息指出，SpaceX 本次 IPO 詢價作業已於周三截止，承銷銀行正進行最終配售作業，預計最快於周五在那斯達克交易所掛牌交易。

截至目前，SpaceX 與貝萊德均未證實相關消息。SpaceX 未回應媒體詢問，而貝萊德則拒絕評論市場傳聞。

根據先前《路透》報導，SpaceX 此次 IPO 除了吸引大型機構資金外，也可能打破傳統 IPO 規則。

報導指出，SpaceX 考慮將多達 30% 的公開發行股份分配給散戶投資人，比例遠高於美國大型 IPO 通常僅配置少量股份給一般投資人的慣例。

市場人士認為，這項安排反映 SpaceX 創辦人馬斯克 (Elon Musk) 希望提高散戶參與度，並透過更廣泛的股東基礎建立市場支持力量。

事實上，馬斯克近年來已多次展現顛覆華爾街傳統做法的意圖。

除了提高散戶配售比例外，市場消息指出，SpaceX 也積極爭取上市後儘早納入主要股票指數，以吸引被動型基金資金流入。同時，公司治理架構也經過特殊設計，希望在上市後仍能維持創辦團隊對公司的高度控制權。

分析師指出，若 SpaceX 以 1.8 兆美元估值掛牌，將直接躋身全球市值最高企業行列。

近年來，SpaceX 受惠於星鏈 (Starlink) 衛星網路業務快速成長，以及政府與商業太空發射需求增加，營收與獲利能力持續提升。

市場研究機構估計，Starlink 目前全球用戶數已突破數千萬戶，成為 SpaceX 最重要的現金流來源之一，而獵鷹 9 號 (Falcon 9) 與星艦 (Starship) 計畫則持續推動公司在商業航太市場的領先地位。

對貝萊德而言，若最終成功取得 50 億美元配售額度，也將成為其近年參與規模最大的 IPO 投資案之一。

市場人士認為，貝萊德大舉下單不僅代表對 SpaceX 長期發展前景的認可，也可能帶動更多主權基金、退休基金及大型機構資金跟進認購。

不過，也有部分分析師提醒，1.8 兆美元估值已反映市場對 SpaceX 未來數十年成長潛力的高度期待。未來能否持續維持高速成長、推動星艦商業化以及擴大 Starlink 獲利規模，將成為支撐估值的重要關鍵。