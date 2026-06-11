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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core Scientific Inc(CORZ-US)EPS預估下修至-1元，預估目標價為30.00元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Core Scientific Inc(CORZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.97元下修至-1元，其中最高估值-0.48元，最低估值-1.79元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.48(0.33)2.043.891.27
最低值-1.79(-1.79)-0.31-0.120.85
平均值-1.02(-0.92)0.481.431.06
中位數-1(-0.97)0.260.981.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.72億14.35億27.48億40.74億
最低值4.40億8.29億9.51億12.11億
平均值6.55億11.07億15.25億22.69億
中位數6.50億10.93億13.91億18.95億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.83-6.30-0.65-4.39-0.88
營業收入0.006.40億5.02億5.11億3.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Core Scientific Inc(CORZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCORZ

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