鉅亨速報 - Factset 最新調查：Core Scientific Inc(CORZ-US)EPS預估下修至-1元，預估目標價為30.00元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Core Scientific Inc(CORZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.97元下修至-1元，其中最高估值-0.48元，最低估值-1.79元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.48(0.33)
|2.04
|3.89
|1.27
|最低值
|-1.79(-1.79)
|-0.31
|-0.12
|0.85
|平均值
|-1.02(-0.92)
|0.48
|1.43
|1.06
|中位數
|-1(-0.97)
|0.26
|0.98
|1.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.72億
|14.35億
|27.48億
|40.74億
|最低值
|4.40億
|8.29億
|9.51億
|12.11億
|平均值
|6.55億
|11.07億
|15.25億
|22.69億
|中位數
|6.50億
|10.93億
|13.91億
|18.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.83
|-6.30
|-0.65
|-4.39
|-0.88
|營業收入
|0.00
|6.40億
|5.02億
|5.11億
|3.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Core Scientific Inc(CORZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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