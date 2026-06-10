鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake CorporationWLK-US的目標價調降至112.5元，幅度約3.02%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)提出目標價估值：中位數由116元下修至112.5元，調降幅度3.02%。其中最高估值133元，最低估值90元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予Westlake Corporation評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Westlake Corporation今(11日)收盤價為87.29元。近5日股價下跌3.02%，標普指數下跌2.93%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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