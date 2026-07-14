中信金上半年賺395億元再創史上新高 EPS達1.96元
鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金 (2891-TW) 今 (14) 日公告 2026 年 6 月自結獲利，單月稅後純益 47.47 億元，累計前 6 月合併稅後純益 395.37 億元，再度刷新上半年獲利新高紀錄，每股稅後純益 (EPS) 為 1.96 元。
中信金表示，子公司中信銀行 6 月份放款持續增長且財富管理業務動能強勁，單月稅後獲利為 42.33 億元；累計前 6 月稅後獲利 311.78 億元，較去年同期成長 12%，創下歷年上半年獲利新高。
除淨利差擴大外，銀行各項核心業務同步展現強勁成長動能，其中財富管理業務表現尤為亮眼，收入成長幅度超過四成；放款量亦有近二成的成長，已超越去年全年水準。此外，存款量及刷卡消費金額亦均有雙位數成長，充分展現市場擴展及客戶經營成果。
子公司台灣人壽 6 月份受惠於國內外股利進帳與金融資產評價利益，單月稅後獲利 15.95 億元；累計前 6 月稅後獲利為 102.76 億元，主要來自過往累積 CSM 攤銷、基金評價利益及投資型保單以國際財務報導準則第 15 號重新衡量之影響。保險業務動能方面，在分紅及投資型保單銷售帶動下，累計新契約保費達 641 億元，較去年同期成長 139%。
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