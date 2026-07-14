中信金上半年賺395億元再創史上新高 EPS達1.96元

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除淨利差擴大外，銀行各項核心業務同步展現強勁成長動能，其中財富管理業務表現尤為亮眼，收入成長幅度超過四成；放款量亦有近二成的成長，已超越去年全年水準。此外，存款量及刷卡消費金額亦均有雙位數成長，充分展現市場擴展及客戶經營成果。