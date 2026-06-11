鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-11 14:57

聯陽 (3014-TW) 今 (11) 日宣布，Embedded Controller(EC) 與 HDMI 2.1 Retimer 解決方案已導入美系 Agentic AI 運算平台，取得絕大多數 Design Win，並做好量產準備，預計最快下半年量產，涵蓋全球主要筆電 / PC 品牌客戶以及關鍵 ODM 合作夥伴。市場揣測，聯陽打進的平台為輝達 (NVDA-US) 日前發布的 RTX Spark。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

輝達攜手聯發科 (2454-TW) 與微軟 (MSFT-US) 打造 RTX Spark，執行長黃仁勳稱將開啟 PC 的新體驗，引起外界高度關注。

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聯陽表示，此項成果不僅印證聯陽 EC 產品在新世代高效能 Agentic AI 運算平台的核心地位，更進一步鞏固聯陽在筆電 / PC 系統控制晶片領域的技術領導力與市場競爭優勢。

聯陽深耕 PC 市場逾 30 年，Embedded Controller 產品廣泛應用於筆電、桌機、Mini PC 及各類 AI 運算平台。聯陽在全球筆電市場的 EC 產品市占率超過 45%，負責系統電源管理、鍵盤與觸控輸入控制、散熱與風扇管理、電源時序控制以及系統安全機制等關鍵功能。

聯陽憑藉長期累積的韌體開發實力、完整的平台驗證經驗以及快速客製化設計服務，聯陽能針對不同客戶需求提供最佳化解決方案，協助客戶縮短開發週期並加速產品上市。

除 EC 解決方案外，聯陽 HDMI 2.1 Retimer 亦獲選為美系 Agentic AI 運算平台之參考設計。這不僅反映全球主要品牌廠商與平台原廠對聯陽技術實力及產品品質的高度肯定，也進一步鞏固聯陽在全球 PC/NB 市場的重要地位。