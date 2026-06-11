〈宣德展望〉Q2可望虧轉盈 全年營收雙位數成長毛利率拚持穩

宣德第一季稅後淨損 1.81 億元、每股虧 1 元，公司說明，主要是存貨評價調整認列 1.7 億元、另有外匯評價損失 0.97 億元所致，但相關虧損都屬於一次性影響，且第二季已有部分逐步回沖，獲利表現可望改善。