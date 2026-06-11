〈宣德展望〉Q2可望虧轉盈 全年營收雙位數成長毛利率拚持穩
鉅亨網記者彭昱文 台北
連接器廠宣德 (5457-TW) 董事長蔡鎮隆表示，第二季本業受惠新訂單效應顯現新訂單陸續出貨，加上第一季一次性影響排除，認列損失陸續回沖，第二季將轉盈，隨著新應用陸續發酵，全年營收可望雙位數成長。
宣德第一季稅後淨損 1.81 億元、每股虧 1 元，公司說明，主要是存貨評價調整認列 1.7 億元、另有外匯評價損失 0.97 億元所致，但相關虧損都屬於一次性影響，且第二季已有部分逐步回沖，獲利表現可望改善。
蔡鎮隆表示，公司今年三大發展目標分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、FATP 系統提升整合能力，發展均為正面，近期配合應國際大廠需求，投入大量研發資源，未來將能顯著強化量產效益。
蔡鎮隆看好，今年本業新訂單效應顯現，包括低軌衛星訂單倍增、博弈設備下半年出貨、逐步放量，接單持續朝多元化邁進，獲利能力可望逐步恢復到常軌，預期今年營收可望雙位數成長。
針對近期原物料成本高漲，蔡鎮隆表示，目前也陸續與客戶協調漲價，力拚今年毛利率持穩去年的水準。
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