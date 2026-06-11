鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-11 12:48

立凱 - KY(5227-TW) 擬辦理 2.8 億元現金增資，周一 (8 日) 獲准通過。依據現增公開說明書財務規劃，主要為執行北美客戶合約，將規劃斥資 3 億餘元建置台灣 LFP 前驅體 5 萬噸新產線，業界指出，立凱 - KY 接獲的訂單是來自特斯拉長達 20 年的合約，預計 2027 年出貨 1.2 萬噸，2028 年倍增至 5 萬噸。

立凱 - KY 上個月初公告與某北美客戶簽訂 LFP 鋰電池正極材料前驅體供貨協議，供應鏈相關業者依據公告內容分析，北美市場能夠消化此一需求的客戶，在美國至少必須具備 40G 瓦時以上的鋰鐵電池芯產能，排除日韓，除了特斯拉以外，沒有任何北美客戶具備此一產能。

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對此，立凱 - KY 表示，因與北美客戶簽訂保密合約，不對單一客戶做說明，僅表示公司會掌握此一打掉重練的機會，把握具備一定獲利能力的訂單，儘速扭虧。

以立凱 - KY 揭露的現增公開說明書內容來看，該客戶訂單預計 2027 年中出貨，年營收貢獻將達 7 億元，2028 年時營收將突破 30 億元大關，年增率近三倍，業績將呈現暴增。

據了解，立凱 - KY 因應特斯拉大單是購入磷酸鋰鐵 (LFP) 正極材料前驅體設備、建置廠務系統，預計第三季完成 2.8 億元募資後旋即建廠，初期最大年產能為 5 萬噸，以特斯拉年需求量達 10 萬噸來看，預期 2027 年 7 月正式向立凱採購前驅體，立凱電下半年出貨量 1.2 萬噸，2028 年進一步攀升至 5 萬噸。

業界指出，立凱 - KY 成功切入特斯拉體系 LFP 正極材料前驅體製造，核心動能來自兩大剛性需求。首先是中國政府於 2025 年中正式限制最新 LFP 技術出口，範圍含關鍵上游前驅體與正極材料，因中國掌握全球近 9 成 LFP 供應、且專利布局縝密，缺乏專利盾牌的非紅供應鏈若無法突破，LFP 自製將陷困局、連帶衝擊次世代固態電池的發展。

在此地緣政治重壓下，立凱電具有無可替代的鋰智財專利優勢進而脫穎而出，成為特斯拉 LFP 供應鏈的戰略支援，並被指定在台灣為其建置專屬前驅體生產廠。

其次是美國要求全球在地化製造趨勢，從美國前總統拜登時期《削減通膨法》(IRA) 中針對「受關注外國實體 (FEOC)」的限制，到川普政府 2.0 主張的「美國製造」回流，已添多道「紅線監管」防堵，例如近期推進的《2026 年汽車現代化法案》對中資國企 15% 持股劃下紅線設定等。