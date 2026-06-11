鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-11 11:30

外媒最新報導指出，AI 龍頭 OpenAI 正考慮大幅調降服務收費，劍指勁敵 Anthropic，矽谷 AI 軍備競賽正式蔓延至價格戰。

《華爾街日報》週四 (11 日) 引述消息人士報導，OpenAI 內部正考慮下調按 Token 計費的標準，意圖在對手可能跟進降價前搶占企業客戶版圖。

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企業高管近期頻頻抱怨 AI 使用成本過高，OpenAI 執行長奧特曼也坦承成本已成「巨大問題」，承諾協助用戶以更低支出換取更高價值，

但大幅降價恐雙雙侵蝕獲利，OpenAI 與 Anthropic 兩家巨頭因龐大算力支出已虧損數十億美元。

降價背後是市場版圖的消長。Anthropic 編碼助手 Claude Code 在軟體工程師圈迅速走紅，帶動營收激增，這家成立五年的新創估值首度超越 OpenAI，逼使 OpenAI 將自家的 Codex 列為發展重點，部分企業甚至回報 AI 預算提早用罄，引發矽谷對「Token 最大化」效益的辯論。

報導指出，價格戰成為兩家獨角獸公開上市前的壓力測試。OpenAI 本週稍早秘密遞交 IPO 申請，緊隨 Anthropic 之後，奧特曼在內部訊息中暗示「一年內」掛牌。