鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-11 13:50

據《路透》報導，最新的航運與產業數據顯示，美國已正式超越沙烏地阿拉伯與俄羅斯，成為全球最大的石油出口國。這一轉變不僅顛覆了由中東國家主導數十年的能源秩序，更在華盛頓與伊朗局勢動盪之際，強化了美國對全球市場的掌控力。

歷史性的逆轉

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回顧歷史，美國曾長期依賴中東石油，並在 1973 年因支持以色列而遭受石油禁運的沉重打擊。然而，自 2010 年起，頁岩油氣產量的爆發式成長改變了國運，使美國先後成為全球最大的產氣國與產油國。2015 年，美國廢除了實施 40 年的出口禁令，正式開啟了向全球供應能源的大門。

根據統計，今年 5 月美國原油與燃料出口量已攀升至每日 1,050 萬桶，連續 3 個月位居全球之冠。相較之下，俄羅斯受限於烏克蘭無人機攻擊與制裁，出口量降至 700 萬桶；而沙烏地阿拉伯則因美伊戰爭導致的出口中斷，降至 590 萬桶。

地緣政治的新槓桿

美國的崛起顯著削弱了石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友對市場定價權的長期壟斷。隨著阿拉伯聯合大公國 (UAE) 在今年 5 月宣布退出已加入近 60 年的 OPEC，該組織的影響力正遭受前所未有的考驗。

專家指出，能源出口已成為華盛頓除全球軍事優勢與美元金融霸權之外，另一項強而有力的外交槓桿。Kpler 政策主管 Michelle Brouhard 表示，由於許多國家在油氣供應上對美國產生依賴，這給予了美國在對盟友及對手談判時新的籌碼。目前，歐洲約 47% 的石油出口目的地為美國，亞洲的依賴程度也正迅速攀升。

與沙烏地和俄羅斯由政府設定生產目標不同，美國的能源熱潮是由民營企業的利潤驅動。這種模式具有更強的市場彈性，當油價上升時，美企會增加產量以獲利，進而平抑價格，油價疲軟時則減產。Baker 研究所學者 Kenneth Medlock III 認為，這形同於一種「市場化」的剩餘產能機制，取代了傳統由 OPEC 進行的戰略調控。