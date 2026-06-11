鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-11 09:34

端午連假將至，全台最大充電網 EVOASIS 源點科技 (7922-TW) 看準電動車返鄉、出遊需求升溫，再加上日常通勤補電需求持續熱絡，正加速布局快充站點，6 月有多座超級綠洲陸續上線，進一步提升充電網服務量能。

EVOASIS 目前全台 DC 快充站點達 153 站，截至 5 月底，DC 和 AC 總站數共 373 站、總槍數逾 1700 槍，穩居全台最大充電網。

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源點表示，隨著電動車使用場景從都會通勤延伸至跨區移動和假日旅遊，EVOASIS 加速推進超級綠洲，5 月底起竹北縣政南、林口文化、北屯南興、鶯歌鳳鳴和仁武鳳仁等五座超級綠洲已陸續啟用。

而端午連假前，還有西屯文心路超充站、大直樂群三路超級綠洲也將投入服務。

源點強調，將加強耕耘雙北、桃竹、中部和南部重點區域。

為慶祝 6 月多座新站陸續上線，EVOASIS 自今日起至 6 月 30 日推出指定站點充電金回饋活動，還可與 EVOASIS 訂閱制疊加使用；以 688 訂閱制用戶為例，活動期間前往北屯后庄北路超級綠洲充電，除享每度電 75 折訂閱制優惠外，再享 25% 充電金回饋，換算每度電最低約 3.6 元起。