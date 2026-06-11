樺漢與Kontron深化合作 看好三大關鍵領域綜效

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-11 11:49

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 表示，透過強化與子公司 Kontron 合作，將全面整合雙方在亞太、歐洲與北美等三大經濟體的市場資源，並預期在智慧製造、智慧交通與能源、航太與軍工等關鍵領域發揮強大的合作綜效。

左起為樺漢董事長朱復銓、Kontron CEO暨樺漢CTO Hannes Niederhauser。(圖：樺漢提供)

智慧製造方面，樺漢表示，Kontron 是工業 4.0 / 5.0 與智慧製造領導品牌，結合邊緣運算與物聯網技術，整合 IT 與 OT 系統，透過工業電腦與 IoT 平台，即時蒐集設備數據，執行 AI 分析與預測性維護，提升生產效率、降低停機風險，協助企業打造高自動化、高可靠度的智慧工廠。

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智慧交通方面，樺漢分析，鐵道邁入實體 AI 時代，未來的智慧高速列車將透過 AI 進行控制，以降低事故發生率並最大化鐵道網路的使用率。歐洲鐵路通訊系統目前正經歷由 2G 升級至 5G 帶來強勁的換機需求，Kontron 在歐洲數位列車通訊市場已佔有市場領導地位，雙方合作將進一步擴大市佔率。

在航空電子領域，Kontron 專注於飛機聯網系統的開發，提供商業客機及公務機高度安全的無線連網與飛行伺服器解決方案，樺漢表示，將藉由自身在亞太市場的深厚佈局，協助將此頂尖技術擴展至更廣泛的全球航空市場。