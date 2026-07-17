鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-17 12:55

全台最大充電網 EVOASIS 源點科技 (7922-TW) 今 (17) 日指出，台灣電動車充電市場正式進入「充電會員戰」，從「比價格」走向「比便利、比效率、比體驗」的新階段。

EVOASIS 觀察，平台約有 60% 以上活躍用戶是特斯拉車主，但越來越多電動車主養成跨品牌充電習慣，不再侷限於單一充電網路，而是依價格、便利性和行程安排，彈性選擇最適合的充電方案。

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因此，EVOASIS 會員數已突破 18 萬人，會員規模甚至超過台灣電動車掛牌數，反映除了訂閱制帶來的價格優勢外，建置的全台最大充電網成功吸引會員加入。

源點進一步說明，站點多位於高速公路交流道周邊、主要交通幹道及生活圈附近，採獨立站形式，車主充電時無須額外負擔停車費，樂觀看待隨著台灣電動車市場持續成長，充電服務的競爭力更顯現。

作為台灣首家登錄興櫃的充電站營運商，源點表示，未來將持續透過訂閱方案、站點擴建、信用卡優惠、儲值回饋和智慧充電服務等，提供車主兼具價格優勢與充電便利性的選擇，持續鞏固全台最大充電網的領導地位。