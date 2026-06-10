〈港股盤後〉恒指連跌六日 失守24500點 創新藥與消費金融板塊逆市突圍

鉅亨網新聞中心 2026-06-10 16:38

受外圍市場大跌影響，港股主要指數周三 (10 日) 全天低迷，雖然午後一度出現拉升試圖收復失地，但收盤仍集體下挫，其中恒生指數與國企指數雙雙錄得連續六個交易日的下跌。截至收盤，恒生指數下跌 0.64%，報 24407.96 點；恒生科技指數下跌 0.94%；國企指數微跌 0.07%。三大指數均已觸及今年 3 月底以來新低。

恒指連跌六日 失守24500點 創新藥與消費金融板塊逆市突圍(圖:shutterstock)

權重科技股在當日交易中呈現明顯分化。網易、快手、騰訊與美團表現相對強韌，漲幅均超過 2% 至 3%；然而，聯想大跌逾 9%，小米、阿里巴巴及京東則分別錄得 1.5% 至 3.2% 不等的跌幅。

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在板塊方面，光通信概念股遭遇顯著回調，長飛光纖光纜重挫逾 9%。這主要是受到 SemiAnalysis 報告指出 800VDC 與 CPO 量產可能推遲至 2028 年以後的影響，儘管輝達高管曾預期 CPO 將於下半年放量，但仍未能阻止市場的拋售情緒。此外，受到美、韓晶片股回調拖累，存儲半導體股普遍走跌。

隨著宏觀加息預期強化以及國際金價跌破每盎司 4190 美元，黃金股持續下挫，紫金礦業更在盤初刷新歷史新低。電力設備股同樣低迷，東方電氣跌幅超過 7%。風電、重型機械、鋰電池及石油等板塊也紛紛走弱。

即便大盤情緒悲觀，創新藥概念股在午後展現強勁動能，再鼎醫藥漲幅超過 5%。主因在於其引進的「維替索妥尤單抗」正式獲國家藥監局（NMPA）批准，成為中國首個獲批的 DLL3/CD3 雙抗藥物，為小細胞肺癌治療帶來重大突破。