鉅亨網新聞中心 2026-06-09 16:38

港股周二 (9 日) 窄幅震盪，收盤表現分化。截至收盤，恒生指數下跌 0.37%，收報 24565.90 點；恒生科技指數則逆勢上漲 0.29%，收報 4769.61 點；國企指數微跌 0.2%，收報 8324.59 點。

在大型科技股中，權重股表現不一。聯想集團表現強勁，漲幅超過 3%；騰訊控股與美團分別上漲 1.52% 及 1.25%。然而，部分平台企業走勢疲軟，阿里巴巴下跌 1.43%，嗶哩嗶哩跌 2.92%。

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半導體板塊成為今日盤中最大亮點，天數智芯收盤大漲超過 11%。機構分析指出，隨着 Agentic AI 的興起以及全球主要雲服務商（CSP）資本開支的持續上修，AI 硬件與半導體產業展現出極高的景氣度，預計這波增長趨勢將至少持續到 2027 年底。

創新藥概念股今日集體走弱，指標股藥明康德收盤下跌超過 3%。消息面上，美國國防部於 2026 年 6 月 8 日將藥明康德列入「中國軍工企業」更新名單中。藥明康德對此發表公告澄清，強調該認定依據錯誤，公司將立即採取措施進行挑戰及糾正。

此外，油氣股表現低迷，山東墨龍重挫超過 17%。地緣政治緊張情緒的降溫是主因，隨着伊朗宣佈結束軍事報復及美方推動停火，國際原油價格從高位大幅回落，打壓了相關股價。

市場回購行動依然活躍。騰訊控股今日斥資約 5.01 億港元回購 111.6 萬股，理想汽車與藥明康德也分別投入 1.5 億及 1.1 億港元進行股份回購。