袁志峰 2026-06-10 04:50

今日推介 - 新鴻基地產 (16, $117.20), 目標價 $130, 止損價 $112

【袁志峰專欄】中國5月貿易數據優於預期 (圖:Reuters/TPG)

1) 股市前景

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周二港股表現分化，恒指跌 0.4%，恒生科指升 0.3%，成交減少。南向資金轉淨賣出，主要減持大盤指數 ETF。恒指連跌 5 日，累挫 5.7%，9 天相對強弱指數跌至 29，呈技術超賣。港股估值偏低，建議加倉，預期恒指年底前可回升至 27000-28000 點之間。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 105 點，早段最多曾跌 171 點，隨後震盪走高，午後最多倒升 84 點，尾市再次回落，收報 24565 點，跌 91 點或 0.4%。成交額按日減 15% 至 3089 億元，5 月份日均成交額 2928 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 86 億元。建滔集團 (148)、建滔積層板(1888) 及騰訊 (700) 錄得 18.3、12.3 及 8.9 億元淨買入。盈富基金 (2800)、南方恒生科指(3033) 及恒生國指 (2828) 錄得 114.2、26.0 及 19.1 億元淨賣出。6 月以來累積淨買入約 255 億元，5 月淨賣出約 36 億元。

恒指跌 0.4%，成份股 27 升 62 跌 4 持平。新奧能源 (2688)、中芯國際(981) 及聯想 (992) 漲逾 3%，為升幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、華潤電力(836)、安踏體育(2020) 及蒙牛乳業 (2319) 升逾 2%。寧德時代 (3750) 及恒安國際 (1044) 升逾 1%。東方海外 (316) 及中石油 (857) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大藍籌。藥明康德 (2359)、老鋪黄金(6181) 及新東方 (9901) 跌逾 3%。友邦保險 (1299)、創科實業(669)、百濟神州(6160)、長實集團(1113)、萬洲國際(288)、百威亞太(1876)、極兔速遞(2057) 及洛陽鉬業 (3993) 跌逾 2%。中海油 (883)、新鴻基地產(16) 及中信股份 (267) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.3%，收報 4769 點，成份股 15 升 15 跌。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 跌逾 1%，騰訊 (700) 及美團 (3690) 升逾 1%。中芯國際 (981) 及聯想 (992) 漲逾 3%，為升幅最大成份股。華虹宏力 (1347) 漲逾 2%。京東健康 (6618) 及美的集團 (300) 升逾 1%。智譜 (2513) 及 Minimax(100)跌逾 13% 及 8%，為跌幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 跌逾 3%。嗶哩嗶哩 (9626) 及理想汽車 (2015) 跌逾 2%。商湯 (20)、比亞迪電子(285) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 1%。

板塊方面，晶片、建材、鋰礦、紙製品及乳製品股上升，漲幅居前。中芯國際 (981) 及華虹宏力 (1347) 升逾 3% 及 2%。中國建材 (3323) 及華潤建材 (1313) 升逾 14% 及 2%。天齊鋰業 (9696) 及贛鋒鋰業 (1772) 升逾 4% 及 3%。理文造紙 (2314) 及玖龍紙業 (2689) 升逾 4% 及 2%。蒙牛乳業 (2319) 及中國飛鶴 (6186) 升逾 2%。

人工智能、航運、石油及煤炭股下跌，跌幅居前。智譜 (2513) 及 Minimax(100)跌逾 13% 及 8%。東方海外 (316) 及中遠海控 (1919) 跌逾 5% 及 3%。中石油 (857) 及中海油 (883) 跌逾 4% 及 1%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌逾 4% 及 2%。

周二上証指數高開 0.5%，早段曾抺去全部漲幅，隨後穩步上揚至收盤，以接近全日高位收市，收報 4010.03 點，升 1.3%。深証成指升 3.0%。科創 50 指數升 4.2%。滬深兩市總成交約 26400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1500 億元，5 月份日均成交額約 31800 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

據中國海關總署，以美元計價，中國 5 月出口 3767.8 億美元，增長 19.4%，高於市場預期增長 15%；進口 2713.5 億美元，增長 27.4%，高於市場預期增長 26%；貿易順差 1054.3 億美元。(信報)

彭博引述知情人士報道，中國準備於未來 5 年斥資約 2 萬億元人民幣，在全國各地修建數據中心，矢志發展國內人工智能產業，在這個可能顛覆現有格局的科技領域超越美國。(信報)

4) 個股訊息

吉利 (175) 在一封聲明中表示，其研發的一款駕駛輔助系統已獲准在歐盟運行，這是中國輔助駕駛系統首次達到這些標準。吉利預計，首款搭載該系統的車型將於今年在歐洲推出。(信報)