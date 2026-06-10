鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-10 15:50

星巴克策略大轉向？傳考慮出售日本業務股權或重啟上市(圖:shutterstock)

日本是星巴克最大的海外市場之一，目前擁有約 2,100 家門市，其中九成由其日本全資子公司直接經營。消息指出，若進行股權出售，該業務的交易額可能高達 4,000 億至 5,000 億日元 (約 25 億至 31 億美元)。這項潛在的收購機會預計將吸引同業競爭者及私募股權 (PE) 基金的關注。

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此次動向並非個例，而是星巴克近期重塑亞洲市場布局的一環。今年 4 月，星巴克才剛將其中國業務 60% 的股份出售給私募股權公司博裕資本 (Boyu Capital)，當時中國業務的估值約為 40 億美元。

星巴克日本的歷史可追溯至 1995 年，當時與日本 Sazaby League 成立合資公司，並於 1996 年在銀座開設首家門市。公司曾於 2001 年在日本上市，後於 2014 年由美方買回全數股份並於次年下市。

儘管面臨股權調整的討論，日本業務目前的業績表現依然強勁。星巴克執行長 Brian Niccol 曾指出，受惠於強勁的觀光客需求與新商品推出，日本市場的表現「極其出色」。