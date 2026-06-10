星巴克策略大轉向？傳考慮出售日本業務股權或重啟上市
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
據《彭博》引述知情人士透露，美國咖啡連鎖巨頭星巴克 (SBUX-US) 正考慮對其日本業務進行重大戰略調整，可能的選項包括出售部分股權或推動日本業務重新上市 (IPO)。星巴克目前已開始與投資銀行就相關事宜進行初步討論。
日本是星巴克最大的海外市場之一，目前擁有約 2,100 家門市，其中九成由其日本全資子公司直接經營。消息指出，若進行股權出售，該業務的交易額可能高達 4,000 億至 5,000 億日元 (約 25 億至 31 億美元)。這項潛在的收購機會預計將吸引同業競爭者及私募股權 (PE) 基金的關注。
此次動向並非個例，而是星巴克近期重塑亞洲市場布局的一環。今年 4 月，星巴克才剛將其中國業務 60% 的股份出售給私募股權公司博裕資本 (Boyu Capital)，當時中國業務的估值約為 40 億美元。
星巴克日本的歷史可追溯至 1995 年，當時與日本 Sazaby League 成立合資公司，並於 1996 年在銀座開設首家門市。公司曾於 2001 年在日本上市，後於 2014 年由美方買回全數股份並於次年下市。
儘管面臨股權調整的討論，日本業務目前的業績表現依然強勁。星巴克執行長 Brian Niccol 曾指出，受惠於強勁的觀光客需求與新商品推出，日本市場的表現「極其出色」。
目前所有的討論仍處於初期階段，尚未做出最終決定，星巴克官方發言人對此消息則拒絕置評。
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