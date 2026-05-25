星巴克在中國首次大規模跨界賣衣服 馬甲399元、T恤279元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-25 21:25

中國星巴克 (SBUX-US) 小程式生活館 25 日（周一）悄然推出「熊店長小鎮系列」服飾，包括馬甲、T 恤、外套等。

星巴克在中國首次大規模跨界賣衣服。（圖：Shutterstock）

據《界面新聞》報導，星巴克中國表示，26 日起星巴克在全國門市推出星巴克熊店長小鎮系列。該系列之前曾在上海快閃店試水銷售，涵蓋潮玩手辦、毛絨公仔、盲盒星星粒、居家用品等品類。

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此次上線的服飾產品，全部圍繞星巴克經典 IP「熊店長」設計，涵蓋工裝背心、刺繡款 T 恤、連帽外套等品類，定價從人民幣（下同）279 元到 459 元不等。

工裝背心定價 399 元，提供黑色、卡其色兩種款式，設計上採用多口袋工裝風格，搭配標誌性熊店長布標；刺繡款 T 恤定價 279 元，推出黑、棕、橙、粉四種配色，每件胸口都繡有不同熊店長 IP 形象。

此外，還有 459 元連帽外套、249 元桌面鈦杯等周邊商品，所有商品均標注「款式隨機」，售完為止。

根據星巴克小程式生活館的銷售訊息，目前線上購買這些服飾產品可累積相應星數，其中 399 元工裝背心預計可積 7.9 顆星，279 元 T 恤預計可積 5.5 顆星，消費者需通過小程式下單、門市自取的方式購買，不支援快遞配送，活動時間僅限 5 月 25 日當日。

北京星巴克三里屯門市一位工作人員表示，26 日起多家星巴克都將推出上述服飾商品，活動暫時不設時限，售完為止。

這也是星巴克首次在中國門市大規模銷售服飾類商品。受店面條件限制，門市並不設試衣間，顧客若有服飾尺碼、款式等疑問，可直接咨詢店內工作人員。