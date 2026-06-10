鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 11:29

主動式台股 ETF 交易火熱，投信推產品動作積極，根據交易所資料統計，5 月底共有 16 檔主動式台股 ETF，合計規模突破 7400 億元，截至 6/9 日止又有 2 檔新兵掛牌上市，分別為主動聯博動能 50(00404A-TW) 及主動富邦台灣龍耀 (00405A-TW)。6 月又迎來盛大的新基金募集潮，多達 12 檔，除了 00407A、00408A 兩檔主動式台股 ETF 外，美股及科技創新題材仍是各家投信兵家必爭之地。

今年市場掀起「瑤池金母」旋風，00981A 挾著驚人業績強力吸金，並帶動同門師弟 00403A 再掀一股募集熱潮，本月由凱基與第一金投信接棒，分別推出主動凱基台灣 (00407A-TW)、主動第一金優股息 (00408A-TW)，主打專業經理人主動選股的彈性，兼具 ETF 在交易所即時交易的便利性，以滿足追求超額報酬 (Alpha) 的投資人。

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在被動式 ETF 方面，群益投信推出了追蹤標普 500 與美國科技巨頭的兩檔 ETF，聯邦投信則聚焦金融創新；多重資產與指數型基金方面，包含富蘭克林華美、兆豐、復華等投信，也紛紛推出涵蓋美國收益、全球 AI 動力與創新金融的相關產品，顯見在 AI 科技浪潮帶領下，美股及科技創新題材仍是各家投信兵家必爭之地。

此外，收益型與債券資產也未缺席，國泰投信在本月中旬同步推出全球收益非投資等級債 ETF 及環球策略收益債券基金，提供偏好穩定息收與資產配置的投資人多元選擇。

整體而言，6 月份的募集潮呈現「主動與被動並進、台股與美股爭輝」的熱鬧氣象，投資人可依據自身對現金流、風險承受度及長線成長性的需求，挑選最適合的配置標的。

00408A 經理人張正中表示，過去幾年被市場視為存股代表的高股息 ETF，確實符合投資人對穩健息收與現金流的需求，但選股規則以投資標的過往殖利率與配息紀錄為主要考量，面對產業快速輪動與新題材崛起，較難即時反應成長產業的動能，像這兩年 AI 股價快速成長，吸引資金湧入，進而壓抑高股息標的表現，讓兩者之間的績效有越拉越開的趨勢。

00408A 為第一金投信跨足參與主動式 ETF 的第二檔產品，延續前一檔 00994A 的操作策略，以台灣市值前 500 大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股進行投資。00408A 將於 6 月 24 日至 6 月 30 日募集，發行價格為每單位 10 元，待募集報請成立後，預計於 7 月中旬掛牌上市。

群益標普 500ETF(009823-TW)、群益美國科技巨頭 ETF(009824-TW) 兩檔美股 ETF 在 6 月 8 日至 6 月 10 日募集。009823 投資的是現在的美國產業龍頭，布局美股全產業、網羅 500 大頂尖上市公司，也是法人機構預測美股動向的首選指標，主要是增加美股投資組合的廣度，適合期待獲取大盤平均報酬率的投資人。 而 009824 投資的不限於現任七巨頭，還包含了未來的美國科技巨頭，布局美國科技巨頭企業主要可藉由參與 AI 成長商機，增強美股投資組合的動能，適合想要增加 Alpha、追求超額回報的投資人。

009823 經理人謝明志表示，目前企業獲利、經濟成長與科技投資週期仍維持正向發展，因此可將市場波動視為調整配置與布局優質資產的機會，而非全面降低風險部位的訊號。009824 經理人李晉含強調，美國企業財報表現好於市場預期，分析師也上修對 2026、2027 年的盈餘預估，AI 投資題材持續支撐科技股表現，展望未來，7 巨頭資本支出高達 8 千億美元，顯示科技巨頭用鉅額資本支出打造高進入障礙，美股科技巨頭類股後市表現可期。

6 月份新基金募集一覽

基金名稱 募集日期 基金類型 第一金台股趨勢優股息主動式 ETF(00408A) 6/24~6/30 主動 ETF 凱基台灣主動式 ETF(00407A) 6/4 起 主動 ETF 聯邦美國金融創新 ETF 6/22~6/26 被動 ETF 國泰全球收益非投資等級債券 ETF 6/15~6/18 被動 ETF 群益標普 500ETF 6/8~6/10 被動 ETF 群益美國科技巨頭 ETF 6/8~6/10 被動 ETF 復華台灣菁英 50 指數基金 6/22 起 指數型 復華全球 AI 動力成長指數基金 6/22 起 指數型 復華全球創新金融指數基金 6/22 起 指數型 富蘭克林華美美國收益多重資產 6/22~6/26 多重資產 兆豐美國戰略智造多重資產 6/15-6/22 多重資產 國泰環球策略收益債券基金 6/15~6/18 債券型