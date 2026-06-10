盤中速報 - 深證成指下跌-305.4點至14963.3188點，跌幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日10:28，深證成指下跌305.4點（或2%），暫報14963.32點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.07%
- 近 1 月：-1.9%
- 近 3 月：+8.54%
- 近 6 月：+15%
- 今年以來：+12.89%
焦點個股
比亞迪概念概念領跌-4.73%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.53% ; 。
低輻射玻璃（Low-E）概念領跌-3.51%。其中 北玻股份(002613-CN) 下跌 7.51% ; 南玻Ａ(000012-CN) 下跌 3.86% ; 萬順新材(300057-CN) 下跌 1.76% 。
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