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盤中速報 - 深證成指下跌-305.4點至14963.3188點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日10:28，深證成指下跌305.4點（或2%），暫報14963.32點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-2.07%
  • 近 1 月：-1.9%
  • 近 3 月：+8.54%
  • 近 6 月：+15%
  • 今年以來：+12.89%

焦點個股


比亞迪概念概念領跌-4.73%。其中 TCL科技(000100-CN) 下跌 4.53% ; 。

低輻射玻璃（Low-E）概念領跌-3.51%。其中 北玻股份(002613-CN) 下跌 7.51% ; 南玻Ａ(000012-CN) 下跌 3.86% ; 萬順新材(300057-CN) 下跌 1.76% 。


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陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指比亞迪概念低輻射玻璃（Low-E）

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TCL科技4.65-4.32%
北玻股份4.75-8.48%
南玻Ａ4.18-5.00%
萬順新材8.43-1.29%

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