SpaceX IPO吸走資金？不安情緒瀰漫 科技股跌勢加劇

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 06:20

《MarketWatch》報導，科技股周二 (9 日) 大幅下挫，延續 6 月初以來跌勢。投資人一方面焦急等待本周即將登場、備受矚目的 SpaceX 首次公開募股(IPO)，另一方面也開始撤出 AI 概念股等近期熱門標的。

SpaceX IPO吸走資金？科技股跌勢加劇(圖：Shutterstock)

市場擔憂主要來自兩層面：首先，SpaceX 計劃向市場釋出最高達 860 億美元的股票；其次，投資人可能需籌措資金參與認購，因此選擇賣出近期漲幅可觀的持股。

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雖然這些因素可能促使部分資金撤離科技股，但市場人士認為情況並不僅止於此。Interactive Brokers 首席策略師 Steve Sosnick 表示，SpaceX 大量釋股確實可能造成市場心理壓力，並促使部分投資人提前變現籌資，但他不認為這是科技股走弱的主要原因。

Sosnick 認為，科技股賣壓更直接反映出上周五大跌所暴露出的產業內部「裂痕」。「我們看到投資人上周五積極逢低買進，但當市場未能出現慣常反彈後，就很難抵擋後續賣壓擴大。」

標普 500 資訊科技類股周二收跌 1.8%，創下自上周五重挫 5.8% 以來最差單日表現。其中，邁威爾科技 (Marvel Technology)(MRVL-US) 股價暴跌近 8%，費城半導體指數則下跌 1.9%。

過去兩個月來，半導體與記憶體類股漲勢驚人，不僅引發市場對漲勢過度集中於少數股票的疑慮，也讓許多投資人陷入「害怕錯過」(FOMO) 的心理。

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，「好消息是，整體市場並沒有被擊垮。」他指出，標普 500 指數 11 大類股中有 9 個類股周二上漲。

半導體股過去兩個月大漲 70%，「大家都知道它們遲早需要休息一下。」Detrick 認為，多頭市場的生命力來自於資金輪動，而這種現象周二已經十分明顯。當科技股與其他熱門類股下跌時，標普 500 房地產類股反而上漲 2.1%。

AI 概念股的劇烈波動不僅發生在美國。南韓股市同樣捲入這波買賣潮之中，投資人快速調整 AI 相關部位。

Nationwide Investment Management Group 首席市場策略師 Mark Hackett 表示，機構投資人可能正在降低科技股曝險，以準備迎接未來更多大型募資案。除了 Meta(META-US) 可能仿效 Alphabet(GOOGL-US) 進行大規模增資外，市場也高度期待 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 等公司的 IPO。

Hackett 表示，「散戶投資人雖然程度較低，但可能也在做類似的事情，因為 SpaceX IPO 將有創紀錄的 30% 配額保留給散戶。即使沒有成功認購 IPO，許多投資人也可能在股票上市後進場買進。」

通膨數據成下一個市場焦點

除了 SpaceX IPO 帶來的興奮與不安之外，華爾街目前也將目光轉向周三公布的 5 月消費者物價指數 (CPI)。市場預估，美國通膨年增率將重新升破 4%。生產者物價指數(PPI) 也將於隔天公布。

FHN Financial 策略師 Will Compernolle 在報告中指出，若扣除波動較大的食品與能源價格後，核心 CPI 低於市場預期，聯準會 (Fed) 將有更大空間把政策利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，且無需急於調整政策方向。「Fed 可以在相信就業市場仍具韌性的情況下維持觀望，同時關注能源價格是否進一步傳導至核心通膨。」

但若通膨數據高於預期，則代表通膨升溫並非僅由戰爭因素造成，市場對 2026 年升息的預期將更加堅定，也可能鼓勵 Fed 官員採取更鷹派立場。