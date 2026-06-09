鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)VIV-US的目標價調降至15.65元，幅度約3.39%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)提出目標價估值：中位數由16.2元下修至15.65元，調降幅度3.39%。其中最高估值20.42元，最低估值12.66元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀4位。
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)今(10日)收盤價為12.9元。近5日股價下跌3.39%，標普指數下跌2.56%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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