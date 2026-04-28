鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)VIV-US的目標價調升至16.5元，幅度約3.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)提出目標價估值：中位數由15.88元上修至16.5元，調升幅度3.88%。其中最高估值20.18元，最低估值12.03元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀3位。
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)今(29日)收盤價為15.63元。近5日股價下跌3.88%，標普指數上漲0.91%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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