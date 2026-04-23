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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)VIV-US的目標價調升至15.88元，幅度約3.81%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)提出目標價估值：中位數由15.3元上修至15.88元，調升幅度3.81%。其中最高估值20.18元，最低估值12.03元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀3位。

Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)今(24日)收盤價為16.03元。近5日股價下跌3.81%，標普指數上漲1.64%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股VIV市場預估目標價

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Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)16.08+1.32%

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