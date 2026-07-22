鉅亨速報 - Factset 最新調查：如瑞迪博士 ADR(RDY-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為13.54元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對如瑞迪博士 ADR(RDY-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.51元下修至0.5元，其中最高估值0.62元，最低估值0.41元，預估目標價為13.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.62(0.62)
|0.78
|1
|最低值
|0.41(0.41)
|0.54
|0.61
|平均值
|0.51(0.52)
|0.64
|0.75
|中位數
|0.5(0.51)
|0.65
|0.73
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|40.93億
|46.97億
|53.47億
|最低值
|33.92億
|38.48億
|42.09億
|平均值
|37.13億
|41.36億
|45.29億
|中位數
|36.83億
|41.10億
|44.88億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.38
|0.68
|0.81
|0.80
|0.58
|營業收入
|28.78億
|30.60億
|33.72億
|38.50億
|38.02億
詳細資訊請看美股內頁：
如瑞迪博士 ADR(RDY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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