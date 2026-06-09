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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估下修至-2.01元，預估目標價為28.00元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.97元下修至-2.01元，其中最高估值-1.03元，最低估值-2.6元，預估目標價為28.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.03(-1.03)0.144.577.79
最低值-2.6(-2.6)-2.32-2.2-1.61
平均值-1.91(-1.88)-0.76-0.382.1
中位數-2.01(-1.97)-0.77-0.610.12

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.63億9.57億13.35億24.30億
最低值5.81億6.66億4.70億13.94億
平均值6.66億8.08億9.59億19.12億
中位數6.56億8.21億9.29億19.12億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.08-3.66-0.280.34-1.95
營業收入2.13億2.59億2.81億3.77億6.47億

詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRIOT

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