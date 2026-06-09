鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.45元，其中最高估值1.51元，最低估值1.33元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.51(1.51)
|1.67
|1.77
|最低值
|1.33(1.33)
|1.39
|1.57
|平均值
|1.44(1.42)
|1.57
|1.7
|中位數
|1.45(1.41)
|1.61
|1.73
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|435.19億
|486.42億
|535.01億
|最低值
|212.75億
|230.28億
|246.65億
|平均值
|376.97億
|411.17億
|432.27億
|中位數
|408.22億
|435.26億
|458.33億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.79
|0.67
|0.86
|1.05
|1.41
|營業收入
|487.92億
|639.30億
|772.43億
|830.18億
|833.93億
詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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