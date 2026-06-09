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鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團(MUFG-US)EPS預估上修至1.45元，預估目標價為22.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.41元上修至1.45元，其中最高估值1.51元，最低估值1.33元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值1.51(1.51)1.671.77
最低值1.33(1.33)1.391.57
平均值1.44(1.42)1.571.7
中位數1.45(1.41)1.611.73

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值435.19億486.42億535.01億
最低值212.75億230.28億246.65億
平均值376.97億411.17億432.27億
中位數408.22億435.26億458.33億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.790.670.861.051.41
營業收入487.92億639.30億772.43億830.18億833.93億

詳細資訊請看美股內頁：
三菱日聯金融集團(MUFG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMUFG

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