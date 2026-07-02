〈野村台股展望〉AI「真金白銀」破除泡沫！供應鏈需求已擴大至關鍵零組件 傳產看好世足熱

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 19:26

野村投信國內股票投資部主管姚郁如今 (2) 日表示，2026 年下半年全球市場雖然仍受到地緣政治與通膨等變數干擾，但台股中長期基本面在企業獲利上修與科技需求強勁帶動下，整體趨勢依舊維持正向，AI 供應鏈更是成長的核心主軸 。隨著 AI 伺服器與高效能運算需求持續擴大，雲端業者不斷增加資本支出，這波科技浪潮正帶動台灣供應鏈全面成長，並進一步延伸至關鍵零組件 。

AI「真金白銀」破除泡沫！姚郁如：供應鏈需求已擴大至關鍵零組件 傳產看好世足熱。（圖:野村提供）

姚郁如指出，美伊衝突等國際事件透過油價影響通膨與貨幣政策，預期美國聯準會將維持審慎偏緊縮的立場，甚至不排除升息可能 。不過，市場已逐步消化相關風險，大盤後續仍將回歸基本面 。

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在台灣經濟方面，2026 年 GDP 成長率大幅上修至約 9.6%，顯示在非低基期下依舊具備強勁的成長動能；加上外銷訂單穩健、電子與資通訊需求強勁，整體出口動能得以延續 。

在產業景氣與企業獲利方面，姚郁如強調，台股 2026 年整體企業獲利預估成長已上修至 4 成以上，成為市場最重要的實質支撐 。尤其在產業升級的趨勢下，技術規格出現顯著突破，例如散熱系統正由氣冷加速轉向液冷技術，大幅提升效率並降低能耗 ；同時，AI 伺服器電源也朝 800V 高壓發展，預計 2026 年正式導入、2027 年滲透率將進一步提升，這都將同步推升電源與高階 MLCC 等供應鏈的價值 。

至於非科技產業的配置，姚郁如認為，AI 帶動的電力需求將持續推升重電與電力設備等基礎建設 ；另外，2026 年世足賽即將登場，預期將帶動全球消費與品牌需求，在低庫存與庫存回補效應的雙重加持下，成衣與製鞋等低基期族群具備相當的成長空間 。