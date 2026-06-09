鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-09 09:30

AI 晶片巨頭輝達執行長黃仁勳今 (9) 日結束為期五天的首爾行，他在首爾金浦機場準備返美時向媒體表示，此行「非常好」，並強調輝達已與南韓主要科技企業建立起堅實的合作關係。

黃仁勳指出，這次訪韓期間宣布多項重要成果，其中最矚目的是與 SK 集團簽署多年技術合作協議，以及攜手南韓入口網站龍頭 Naver 與電信大廠 SK 電信，共同推動 AI 雲端服務的合作。

‌



他還透露，這些合作涵蓋從基礎設施到應用服務的各個層面，將進一步鞏固雙方在 AI 生態系的連結。

在韓期間，黃仁勳馬不停蹄地會見南韓四大財閥領袖，包括 SK 集團會長崔泰源、現代汽車集團執行會長鄭義宣、LG 集團會長具光模以及 Naver 會長李海鎮。

此外，黃仁勳也與南韓科技部長官裴京勳、遊戲及機器人新創公司負責人、研究人員進行座談，展現輝達深耕在地 AI 研發與產業鏈的決心。

面對媒體詢問是否計畫再度訪韓，黃仁勳不改幽默本色笑稱：「我的燒肉和炸雞朋友們大概需要休息一下了。」

但他也說，非常期待未來能有更多機會重返韓國，探討新的合作契機。