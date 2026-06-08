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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-1.49元，預估目標價為85.00元

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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.49元，其中最高估值-0.97元，最低估值-1.95元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.97(-0.97)-0.042.456.22
最低值-1.95(-1.95)-1.30.181.11
平均值-1.48(-1.44)-0.631.093.21
中位數-1.49(-1.42)-0.610.932.96

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.89億10.09億21.58億37.05億
最低值1.53億5.07億16.47億23.89億
平均值1.69億7.52億18.89億31.64億
中位數1.68億7.82億18.76億34.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.37-0.58-1.07-1.94-1.34
營業收入1,241萬1,383萬0.00442萬7,092萬

詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASTS

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