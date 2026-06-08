鉅亨速報 - Factset 最新調查：AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)EPS預估下修至-1.49元，預估目標價為85.00元
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根據FactSet最新調查，共8位分析師，對AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.42元下修至-1.49元，其中最高估值-0.97元，最低估值-1.95元，預估目標價為85.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.97(-0.97)
|-0.04
|2.45
|6.22
|最低值
|-1.95(-1.95)
|-1.3
|0.18
|1.11
|平均值
|-1.48(-1.44)
|-0.63
|1.09
|3.21
|中位數
|-1.49(-1.42)
|-0.61
|0.93
|2.96
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.89億
|10.09億
|21.58億
|37.05億
|最低值
|1.53億
|5.07億
|16.47億
|23.89億
|平均值
|1.69億
|7.52億
|18.89億
|31.64億
|中位數
|1.68億
|7.82億
|18.76億
|34.88億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.37
|-0.58
|-1.07
|-1.94
|-1.34
|營業收入
|1,241萬
|1,383萬
|0.00
|442萬
|7,092萬
詳細資訊請看美股內頁：
AST SpaceMobile Inc - Class A(ASTS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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