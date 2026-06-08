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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Unity Software Inc(U-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.86元下修至-0.88元，其中最高估值-0.75元，最低估值-1.68元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.75(-0.75)
|0.98
|1.32
|0.23
|最低值
|-1.68(-1.68)
|-1.16
|0.64
|0.23
|平均值
|-0.95(-0.94)
|0.53
|0.99
|0.23
|中位數
|-0.88(-0.86)
|0.62
|0.93
|0.23
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|23.12億
|26.59億
|30.73億
|36.15億
|最低值
|20.41億
|22.15億
|25.66億
|28.55億
|平均值
|21.33億
|24.38億
|28.00億
|32.35億
|中位數
|21.37億
|24.41億
|27.74億
|32.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.89
|-2.96
|-2.16
|-1.68
|-0.96
|營業收入
|11.11億
|13.91億
|21.87億
|18.13億
|18.50億
詳細資訊請看美股內頁：
Unity Software Inc(U-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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