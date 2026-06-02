鉅亨網編譯許家華 2026-06-02 11:50

美國太空總署 (NASA) 署長艾薩克曼 (Jared Isaacman) 周一 (1 日) 表示，藍色起源 (Blue Origin) 上周發生的新葛倫 (New Glenn) 火箭爆炸事故，導致公司唯一的新葛倫發射台嚴重受損，修復工程將需要「相當長的時間」，發射台最終恢復運作甚至可能延後至 2028 年。

艾薩克曼周一接受 CNBC 訪問時指出，2028 年作為發射台完成重建的時間點「並非不可能」。他表示，各方目前正協助藍色起源展開事故調查、根本原因分析及後續重建工作，希望盡快釐清問題所在並推動計畫持續前進。

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事故發生於上周四，當時藍色起源在佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地進行新葛倫火箭熱點火 (hot-fire) 測試，火箭突然發生劇烈爆炸並化為巨大火球。創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 事後證實，所有現場人員均安全無虞，但形容當天是「非常艱難的一天」，並承諾將重建設施。

艾薩克曼、貝佐斯及藍色起源執行長 Dave Limp 於隔日前往視察受損發射台，並向員工說明後續安排。Limp 隨後表示，公司已重新取得部分發射場區域的進入權限，並已制定初步重建計畫。

NASA 目前與藍色起源簽有多項合約，雙方合作內容涵蓋阿提米絲 (Artemis) 登月計畫。該計畫目標是在 2028 年前讓美國太空人重返月球表面。NASA 已選定藍色起源於今年稍晚利用新葛倫火箭發射無人版 Blue Moon MK1 月球登陸器。

艾薩克曼表示，要將登陸器送往月球需要具備強大載重能力的火箭，而現階段能提供真正重型運載能力的商業火箭業者主要只有 SpaceX 與藍色起源兩家。但如今藍色起源有一座關鍵發射台無法使用，使 NASA 未來部分任務可能必須轉向使用 SpaceX 的 Falcon Heavy 火箭。

他指出，從人類太空飛行歷史來看，不論是新建或重建大型發射台，所需時間往往以年計算，即使工程推進速度相當快，也不可能在短時間內完成。

新葛倫火箭是藍色起源歷經多年研發的大型運載火箭，目標與 SpaceX 的 Falcon 9 以及聯合發射聯盟 (ULA) 的 Vulcan 重型火箭競爭商業與政府發射市場。然而目前藍色起源僅有一座新葛倫專用發射台，使此次事故格外嚴重。

雖然藍色起源正於加州范登堡太空軍基地建設第二座新葛倫發射台，但該設施目前仍在開發階段，短期內無法接替佛州發射場的任務。

事故也衝擊藍色起源的重要客戶。原定本周執行的任務中，新葛倫火箭將搭載 48 顆衛星，協助亞馬遜 (AMZN-US) 部署其低軌衛星網路計畫 Leo。這項計畫是亞馬遜挑戰 SpaceX Starlink 的重要布局之一。

亞馬遜由 Bezos 於 1994 年創立，目前正面臨美國聯邦通訊委員會 (FCC) 要求的部署期限。根據規定，公司必須在下個月前完成約半數衛星星座部署，並計畫於今年稍晚正式向商業客戶提供 Leo 網路服務。

另一家衛星通訊業者 AST SpaceMobile(ASTS-US) 同樣依賴藍色起源提供部分發射服務。市場擔憂此次事故恐影響其衛星部署進度，導致 AST SpaceMobile 股價上周五重挫近 17%，周一再跌逾 6%。