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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argan, Inc.(AGX-US)EPS預估上修至11.35元，預估目標價為561.50元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Argan, Inc.(AGX-US)做出2027年EPS預估：中位數由10.21元上修至11.35元，其中最高估值13.84元，最低估值10.21元，預估目標價為561.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值13.84(13.13)20.7121.0616.78
最低值10.21(8.97)12.214.4413.59
平均值11.85(11.04)1517.5115.19
中位數11.35(10.21)12.617.2615.19

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值13.64億18.68億18.83億17.96億
最低值11.99億14.29億15.89億17.91億
平均值12.74億15.48億16.89億17.94億
中位數12.51億14.86億16.42億17.94億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.402.332.396.159.74
營業收入5.09億4.55億5.73億8.74億9.45億

詳細資訊請看美股內頁：
Argan, Inc.(AGX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAGX

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