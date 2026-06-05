鉅亨速報 - Factset 最新調查：Argan, Inc.(AGX-US)EPS預估上修至11.35元，預估目標價為561.50元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Argan, Inc.(AGX-US)做出2027年EPS預估：中位數由10.21元上修至11.35元，其中最高估值13.84元，最低估值10.21元，預估目標價為561.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|13.84(13.13)
|20.71
|21.06
|16.78
|最低值
|10.21(8.97)
|12.2
|14.44
|13.59
|平均值
|11.85(11.04)
|15
|17.51
|15.19
|中位數
|11.35(10.21)
|12.6
|17.26
|15.19
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|13.64億
|18.68億
|18.83億
|17.96億
|最低值
|11.99億
|14.29億
|15.89億
|17.91億
|平均值
|12.74億
|15.48億
|16.89億
|17.94億
|中位數
|12.51億
|14.86億
|16.42億
|17.94億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.40
|2.33
|2.39
|6.15
|9.74
|營業收入
|5.09億
|4.55億
|5.73億
|8.74億
|9.45億
詳細資訊請看美股內頁：
Argan, Inc.(AGX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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