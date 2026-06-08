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高盛看韓股驚悚熔斷只是技術回檔 洗盤後會再創新高

鉅亨網編輯林羿君

高盛亞太區首席股票策略師 Timothy Moe 表示，南韓股市在週一 (8 日) 觸發熔斷機制的劇烈暴跌後，後市有望迎來反彈。

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高盛看韓股驚悚熔斷只是技術回檔 洗盤後會再創新高。(圖:shutterstock)

Moe 認為，從長遠來看，這僅是多頭市場中的一次技術性回檔，雖然過程令人驚恐，但「底層基本面依然非常強勁」。


南韓南韓綜合指數 (KOSPI) 指數週一盤中一度重挫 8.8%，帶動亞洲科技股全面走低。此次跌勢發生在 AI 熱潮推動股市大幅上漲之後，許多投資人透過槓桿操作，集中追逐少數半導體與科技股的漲勢。

Moe 指出，市場已明顯出現投機活動升溫的跡象，尤其是在南韓散戶投資人之間，資金大量流向槓桿型 ETF。他說：「目前看到的是這些累積部位開始去槓桿化，而槓桿效應又進一步放大了賣壓。」

儘管短期面臨劇烈震盪，高盛上週才因預期 AI 熱潮將持續推升科技股權重較高市場的獲利，而調升了對南韓及台灣股市的後市展望。

Moe 週一再度重申，南韓股市目前的估值相當合理，預期企業基本面獲利將持續驅動成長。他信心表示，在市場經歷這波震盪整理與籌碼清洗（洗盤）後，韓股將重新站穩腳步，並有望再創新高。


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