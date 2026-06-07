極端分化！韓股反彈暗藏隱憂 半導體雙雄吸走市場資金

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-08 07:00

根據南韓交易所 (KRX) 周(7)日公布的最新統計數據，儘管南韓綜合股指 (KOSPI) 近期持續走揚，但行情主要由少數大型權值股推動，絕大多數個股表現疲弱，市場呈現極端「一九分化」現象。

(圖:shutterstock)

數據顯示，自 5 月 26 日起至上周五 (5 日) 的兩週內，KOSPI 成分股平均每日僅有 210 檔上漲，下跌家數卻高達 586 檔，其餘個股則持平，這意味著在指數繁榮的表象下，多數上市企業並未受惠。

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資金集中效應在半導體族群尤為明顯，過去兩周，市值龍頭三星電子股價勁揚 13.72%，主要對手 SK 海力士更飆升 14.32%，兩大科技巨擘的強勢表現，成為拉抬大盤的中流砥柱。

新韓證券分析師 Noh Dong-gil 指出，此種分化格局不僅是投資情緒所致。

他解釋道：「三星電子與 SK 海力士已不僅是產業領頭羊，更是各類金融商品普遍配置的必選標的。」