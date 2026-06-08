鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-08 13:37

南韓股市周一 (8 日)「黑色星期一」，當天 KOSPI 指數開盤後迅速崩跌，一度重挫超過 8%，導致南韓交易所在上午 9 點 03 分左右啟動了第一階段熔斷機制 (Circuit Breaker)，暫停所有上市證券交易 20 分鐘。這是 KOSPI 市場歷史上第九次觸發熔斷，也是今年以來的第三次。

市場開盤時，權值股出現恐慌性拋售。三星電子股價暴跌約 9.5%，一度跌破 30 萬韓元大關，來到 29.6 萬韓元。同時，SK 海力士下跌約 8%，來到 190 萬韓元。其他大型股也未能倖免，LG 電子跌幅高達 12.7%，現代汽車與三星 SDI 則分別重挫約 10% 與 9%。

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此次暴跌主要受到美股與全球科技股動盪的影響。上周五，紐約證交所引領人工智慧 (AI) 熱潮的半導體股集體重挫，引發市場對 AI 領域過熱及估值過高的擔憂。此外，南韓市場特有的高槓桿結構加劇了跌勢，數十億美元的私人資金流入追蹤晶片巨頭的槓桿型 ETF，在市場波動時產生連鎖反應。

與此同時，韓元兌美元匯率突破 1,560 韓元，更加深了外資加速流出的恐慌。

面對劇烈波動，南韓交易所在開盤前 1 小時便召開了緊急市場檢查會議，商討穩定市場的策略。隨著低價買盤介入，KOSPI 指數隨後回升至 7,600 點附近，三星電子也重新站回 30 萬韓元。SK 海力士則因與輝達 (NVDA-US) 達成共同開發次世代 AI 記憶體晶片的協議，為市場提供了一定支撐。