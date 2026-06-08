鈺祥(7909) 5月營收創歷史新高！ 先進製程需求帶動再生型濾網出貨顯著增溫，鈺祥穩坐AMC綠色供應鏈龍頭
鉅亨網新聞中心
全球先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭—鈺祥企業（股票代號：7909），今日公布 2026 年 5 月份合併營收淨額，為新台幣 2.3 億元。受惠於全球晶圓代工龍頭客戶先進製程產能加速開出，以及再生型濾網正式開始出貨，鈺祥 5 月份營收成功創下單月歷史新高紀錄，較上月成長 21.66%，較去年同期成長 106.72%；累計 2026 年前 5 月合併營收為 9.1 億元，比去年同期成長 43.8%。
鈺祥經營團隊表示，隨著大客戶為達成零廢棄製造與淨零碳排目標，帶動鈺祥高階再生型濾網的出貨動能呈現逐月增長趨勢。鈺祥領先業界的再生型濾網產品可重複使用高達 20 次以上，能協助客戶減少 95% 化學廢棄物與 85% 範疇三碳排放。這不僅滿足了客戶嚴苛的 ESG 綠色供應鏈需求，更進一步鞏固了鈺祥在先進製程濾網高達 80% 以上的絕對市佔率優勢。
隨著「濾網摩爾定律」持續發酵 — 即半導體製程每推進一代，晶圓廠對於微污染防護需求將倍數成長，鈺祥將持續受惠先進製程的擴產紅利，公司正積極推進規模達百億美元級別的「液體濾網（Liquid Filter）」與「拆裝機服務（Tool Service）」等領域的客戶驗證與商轉。展望未來，鈺祥將憑藉強大的自由現金流，維持穩健的每季股利配發政策。作為資本市場中「最純粹的先進製程成長企業」，鈺祥承諾將持續扮演半導體先進製程良率守護者，為股東創造長期投資價值。
【關於鈺祥 (7909 TT)】
鈺祥 (7909 TT) 成立於 1987 年，鈺祥企業專注於氣態分子污染物（AMC）過濾技術的研發與製造，為全球先進製程微污染防治的領導品牌。公司總部位於台灣新北市，並於台南設有先進製程濾網與再生濾網製造基地，服務據點遍及台灣、美國、中國大陸、歐洲及日本等全球半導體重鎮。已於多國取得超過 100 項專利，鈺祥致力於提供整合研發、製造、物流與安裝的「一站式 AMC 解決方案」，透過「再生型化學濾網」與「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」，持續協助客戶精進半導體晶圓製造良率，目標成為 2nm 以下先進製程濾網的絕對領先者，引領半導體綠色濾網的新紀元。
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