鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-08 18:48

美國非農就業數據強勁，市場擔憂升息再起，美元指數應聲衝破 100 大關，台北股匯今 (8) 日上演資金大逃殺，大盤一度崩跌近 2700 點，創史上最大跌點紀錄，但收盤跌幅明顯收斂，新台幣兌美元也驚險重回 31.6 元之上，收在 31.58 元、貶值 1.05 角，創逾半個月收盤新低，台北與元太外匯市場總成交值 30.62 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 31.51 元，隨著美元買盤湧現，盤中一度下探 31.648 元、貶值 1.73 角，但隨著台股跌勢縮小，新台幣貶幅也逐漸收斂，終場收在 31.58 元、貶值 1.05 角。

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受美股 5 日暴跌影響，亞股今天紛紛跳水，韓國股市一度觸發熔斷機制，台股早盤則重挫 2694 點，但台積電、台達電等權值股跌幅收斂，PCB 族群逆勢吸引資金進駐，終場指數重挫 1568.16 點、收在 43502.78 點，站回月線，仍寫下史上第 3 大收盤跌點。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數大漲 0.85%，突破 100 大關，歐元重摔 0.99%，新加坡幣重貶 0.47%，新台幣貶 0.33%，人民幣貶 0.19%，日元貶值 0.17%，唯獨韓元逆勢強升 0.61%。

專家指出，雖然今天新興市場面臨實質的資金抽離壓力，台股盤中一度創下史上最大跌點紀錄，但終場收盤跌幅顯著收斂且成功站回月線，新台幣亦展現守住 31.6 元心理關卡的韌性，顯示市場低檔承接意願仍強，並非失去理性的全面崩盤。