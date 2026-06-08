Sandisk股價走勢如雲霄飛車 5月瘋漲後6月急速凍結
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
記憶體科技大廠 Sandisk (SNDK-US) 在 5 月經歷驚人的股價波動，股價在 5 月份單月飆升達 54.6%，表現遠優於同期標普 500 指數 的 5.2% 以及那斯達克指數的 8.4%。然而，進入 6 月後，受到整體市場情緒轉向與宏觀經濟數據的壓力，股價出現回落，截至目前在 6 月的交易中已下跌約 8%。
Sandisk 在 5 月份的強勁漲勢主要源於其在 4 月底發布的第三財季報告，這份財報的數據遠超市場預期。其中，公司營收達到 59.5 億美元，較去年同期猛增 251%。獲利部分，依非公認會計原則 (non-GAAP) 調整後每股盈餘為 23.41 美元，遠高於分析師平均預期的 14.66 美元。
在極其有利的需求環境下，Sandisk 的利潤率表現強勁，這引發了多位分析師在 5 月份上調其目標價。
同時，5 月份市場對人工智慧 (AI) 晶片股展現出極強的看漲動能，Sandisk 做為提供關鍵記憶體技術的公司，成為資金湧入的首選目標之一。分析師甚至認為，AI 可能會催生出世界上第一位「兆萬富翁」。
踏入 6 月後，AI 交易的熱度開始降溫。儘管博通 (AVGO-US) 的業績展望看似穩健，但市場對其財報的負面反應仍對整體板塊產生了壓力。更關鍵的負面因素來自美國勞工統計局 (BLS) 發布的 5 月就業報告。
數據顯示，美國 5 月新增非農就業人數達 17.2 萬人，遠高於經濟學家預測的 8 萬人。強勁的就業成長讓投資者開始擔心聯準會 (Fed) 今年可能更傾向於升息，以防範通膨失控。
由於高利率環境通常會對科技股造成不利影響，這使得 Sandisk 等半導體股的估值在 6 月份面臨回修壓力。
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