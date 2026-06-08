鉅亨網編輯林羿君 2026-06-08 14:13

科技股殺聲隆隆 黃仁勳：大家該高興、可用折扣價入市。(圖:shutterstock)

受到投資人紛紛從先前推升全球股市多頭行情的 AI 押注中獲利了結影響，韓國基準 KOSPI 指數週一 (8 日) 應聲重挫。

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市場對於 AI 交易過熱的擔憂，已讓全球科技股走勢降溫，而美股科技同業上週五也因市場擔憂可能升息而大幅走低。

對於這波賣壓應如何看待，黃仁勳表示，產業目前仍處於打造未來 AI 時代基礎設施的早期階段。

輝達與 SK 海力士周一宣布達成多年期合作協議，將攜手設計新一代 AI 記憶體晶片，對正與三星電子激烈競爭的 SK 海力士而言，無疑是一大利多。

此外，韓國總統李在明週一表示，他認為國內股市價值仍遭低估，此番言論也激勵包括 SK 海力士在內的個股隨後收斂跌幅。

黃仁勳在首爾與 SK 集團會長崔泰源會面後向媒體表示：「我們才剛處於起步階段。不論股市發生什麼變化，大家都應該感到高興，因為這代表現在能以『折扣價』入市。」

他更補充道：「每個人都應該為此感到無比興奮。」

與許多科技業領袖一樣，黃仁勳長期主張，AI 將徹底改變全球經濟的廣大領域，並重塑人們的工作與生活方式。這也將進一步帶動支撐未來 AI 服務所需的資料中心與晶片需求大幅成長。