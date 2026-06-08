鉅亨網記者王莞甯 台北
旅行社龍頭雄獅 (2731-TW) 今 (8) 日指出，今年前 5 月機票銷售年增達 30%，開票張數成長更是逼近 50%，尤其東北亞市場人數翻倍成長，隨著油價回落，加上星宇航空 (2646-TW) 陸續開航釜山、布拉格和峇里島等新航點，機位供給持續增加有助進一步帶動下半年旅遊商機升溫。
雄獅觀察，儘管上半年受國際油價影響，使機票價格維持高檔，仍未減弱國人出國熱潮。
因此，看準下半年中秋、國慶等五大連假旅遊需求，雄獅此次攜手星宇祭出年度大型機票促銷，涵蓋台北、台中出發共 41 個國際航點，雄獅預期，將帶來超過 2 倍開票率的成長。
另一方面，雄獅指出，全球旅遊市場全面回溫，消費型態也同步升級，據 McKinsey 調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增 6%，是成長最快的消費領域之一。
而雄獅 CRM 數據也觀察到，去年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過 6 萬元的日本團體出團人數較疫前成長 3 倍，20 萬元以上的長線產品出團人數更成長 4 倍，而旗下「璽品 SP Collection」第一季行程報名人數甚至超越 2024 年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任和整體服務整合能力。
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