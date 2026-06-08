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另一方面，雄獅指出，全球旅遊市場全面回溫，消費型態也同步升級，據 McKinsey 調查顯示，全球旅遊支出在扣除通膨後仍維持年增 6%，是成長最快的消費領域之一。

而雄獅 CRM 數據也觀察到，去年中高價位產品出團人數皆呈現倍數成長，超過 6 萬元的日本團體出團人數較疫前成長 3 倍，20 萬元以上的長線產品出團人數更成長 4 倍，而旗下「璽品 SP Collection」第一季行程報名人數甚至超越 2024 年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求升溫，消費者決策更重視品牌信任和整體服務整合能力。