〈TTE旅展〉機票漲10-15% 長汎強打歐洲行程每人最高折抵1萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-20 09:48

年度指標性旅遊盛會「TTE 台北國際觀光博覽會」將於 5 月 22 日起在台北世貿盛大登場，長榮航 (2618-TW) 旗下直營旅行社長汎假期指出，油價波動使機票價格漲幅 10-15%，面對旅遊成本攀升，透過對各國旅遊資源的精確布局成為消費者的抗漲後盾，尤其強打歐洲市場，更祭出每人最高折抵 1 萬元。

長汎強打歐洲行程每人最高折抵1萬元。(圖： 長汎提供)

國際油價持續走高，也推升了民眾旅遊開銷，長汎假期此次旅展強調全力抗漲，長汎假期副總經理蔡錦惠表示，近期中東局勢動盪，油價波動使機票價格漲幅 10-15%，不過，旅客在規劃歐美長線旅遊時，對於直飛航點的需求仍明顯提升。

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因此，針對歐洲市場，長汎假期規畫長榮航米蘭、慕尼黑和巴黎航線為基礎，以及近期詢問度大升的瑞士旅遊，推瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，旅展期間每人最高折抵 1 萬元，此外，也同步推多款秋冬早鳥產品。

配合長榮航將於 6 月開華盛頓新航線，長汎假期推華盛頓、多倫多雙點進出行程，串聯美加東岸旅遊。