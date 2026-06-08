台股今 (8) 日如市場預期開出黑色星期一行情，以跌 563 點開出後，跌點隨即達 2000 點，不過盤中尚未見到急殺的壓力一波一波襲來，反而是有逢低買盤進場，使跌點緩步收斂，甚至還有 10 檔個股亮燈漲停，預估成交值約 1.2 兆元左右也未明顯放大，統一投顧建議先觀察市場止跌訊號，包括融資餘額和成交量變化，並等待外資空單下降和台積電 (2330-TW) 回穩。