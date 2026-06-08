鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (8) 日如市場預期開出黑色星期一行情，以跌 563 點開出後，跌點隨即達 2000 點，不過盤中尚未見到急殺的壓力一波一波襲來，反而是有逢低買盤進場，使跌點緩步收斂，甚至還有 10 檔個股亮燈漲停，預估成交值約 1.2 兆元左右也未明顯放大，統一投顧建議先觀察市場止跌訊號，包括融資餘額和成交量變化，並等待外資空單下降和台積電 (2330-TW) 回穩。
統一投顧指出，美國 5 月非農新增就業 17.2 萬人，超過預期近 1 倍，失業率維持在 4.3%，則符合預期，透過利率互換數據顯示，交易員提高了對聯準會升息的預期，市場幾乎完全消化年底前升息 25 個基點的預期。
統一投顧認為，面對市場急跌，投資人應避免情緒化殺低，此修正屬於漲多後的整理，僅因融資餘額、外資期貨空單等籌碼過於沉重，使賣壓宣洩龐大，建議先觀察市場止跌訊號，包括融資餘額和成交量變化。
國泰證期研究部則指出，今日開盤面臨沉重壓力，短線先觀察 42200 點附近夜盤低點能否形成支撐，若跌勢擴大，4 萬點整數關卡將是重要觀察區，不建議急著接掉下來的刀子，但也不宜在急跌後追空，而是先降低高槓桿和高融資部位，等待美股半導體賣壓收斂、外資空單下降和台積電 (2330-TW) 回穩。
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