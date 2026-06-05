加油貴2成、搭飛機貴1成 台灣5月CPI年增率2.2%衝上14個月高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-05 19:57

主計總處今 (5) 日公布台灣 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率衝上 2.20%，創 14 個月以來新高，也衝破通膨警戒線 2%，反映國際油價大漲的擴散效應，其中，95 無鉛汽油漲 20.39%、桶裝瓦斯漲 10.91%、機票漲 10.37%、火車票也漲 9.20%，是此次漲幅較大的查價項目。

台灣5月CPI年增率2.2%衝上14個月高。(圖：主計總處提供)

若扣除蔬菜水果，5 月 CPI 漲 2.55%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 2.12%。

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前 5 月核心 CPI 漲 1.96%

前 5 月平均 CPI 年增率 1.52%，其中，商品類漲 0.69%，服務類漲 2.30%，若扣除蔬菜水果，漲 2.04%，核心 CPI 漲 1.96%；主計總處認為，6 月 CPI 漲幅略可能會高於 5 月，但整體物價屬溫和上漲，尚未見輸入性通膨。

就 368 項查價項目來看，價格上漲最多者包括甘藍菜 (高麗菜) 漲 66.42%、金飾及珠寶漲 34.59%、95 無鉛汽油漲 20.39%、桶裝瓦斯漲 10.91%、機票漲 10.37%、火車票漲 9.20%。

同時，5 月家庭用電漲 5.78%、電腦漲 5.44%、汽車保養及修理漲 5.41%、住宅管理費漲 4.73%、診所掛號費漲 4.29%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.80%、國外旅遊團費漲 3.72%、國中課業補習費漲 3.72%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 3.45%、中式早點 (如燒餅、飯糰) 漲 3.18% 等。

圖表：主計總處提供。

就七大類來看，交通及通訊類漲 4.00%，其中，油料費大漲 20.09%，創 4 年半來最大漲幅，同時，機票因國際航線燃油附加費調漲，上漲 10.37%，火車票、交通工具零件及維修費各漲 9.20%、4.09%，惟交通工具因新購汽機車貨物稅減徵，跌 2.58%，抵銷部分漲幅。

教養娛樂類漲 3.03%，主因電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具上漲 6.87%，以及旅遊團費等娛樂服務上漲 3.68%。

雜項類漲 2.44%，則反映國際金價續處高檔，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲 13.56%，加上理容服務費上漲 2.48%。

居住類漲 2.06%，反映房租漲 1.76%，而燃氣、電費及家庭管理費用各漲 7.71%、5.78%、4.05%。

食物類漲幅最小但仍有 1.36%，主因外食費續漲 2.99%，加上蔬菜受 4 月豪雨遞延影響，供量減少，價格上漲 9.69%，以及蛋類及水產品各漲 7.87% 及 4.05%，惟水果因去年比較基期較高，價格跌 16.03%，抵銷部分漲幅。