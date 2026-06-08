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營收速報 - 南亞(1303)5月營收288.31億元年增率高達31.35％

鉅亨網新聞中心

南亞(1303-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣288.31億元，年增率31.35%，月增率4.15%。

今年1-5月累計營收為1,251.09億元，累計年增率13.04%。

最新價為97.5元，近5日股價上漲6.52%，相關塑膠工業上漲5.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+40021 張
  • 外資買賣超：+31475 張
  • 投信買賣超：+10765 張
  • 自營商買賣超：-2219 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 288.31億 31% 4%
26/4 276.81億 19% 2%
26/3 271.67億 18% 46%
26/2 185.56億 -16% -19%
26/1 228.73億 12% 4%
25/12 220.98億 -6% 5%

南亞(1303-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為各種塑膠加工品、塑膠原料、電子材料、聚酯纖維之製銷。及染整加工 、配電盤。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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